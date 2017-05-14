"Реал" забил в 62-м матче подряд, побив рекорд ведущих европейских чемпионатов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" побил рекорд немецкой "Баварии" по количеству матчей подряд во всех турнирах, в которых команде удается отличиться. Рекорд учитывает пять ведущих европейских чемпионатов (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция).

В домашнем матче 37-го тура против "Севильи" "Реал" ведет после первого тайма со счетом 2:0. Эта встреча стала для мадридцев 62-й подряд, в которой они забивают. В составе "Реала" отличились Марко Асенсио (10-я минута) и Криштиану Роналду (23), который забил свой юбилейный 400-й мяч за мадридский клуб во всех турнирах.

В последний раз "Реал" уходил с поля без забитых голов 26 апреля 2016 года в полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:0). "Бавария" в сезонах-2012/13 и 2013/14 на протяжении 61 матча забивала хотя бы один мяч в ворота соперников.