Первый этап РСКГ в Чечне прошел с успехом, запомнившись зрелищными заездами и рекордами

ГРОЗНЫЙ, 14 мая. /ТАСС/. Первый этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) под эгидой программы развития автоспорта SMP Racing завершился в воскресенье в Чечне на автодроме "Крепость Грозная". Здесь было установлено немало рекордов, этап подарил зрителям зрелищные заезды.

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье посетил автодром "Крепость Грозная", где проходил второй день гоночного уикенда SMP Racing. Он осмотрел статическую экспозицию спортивных машин, а после поделился с журналистами впечатлениями.

"Можно сказать, что гонки в республике станут одним их хороших туристических маршрутов, - сказал Кадыров, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Развитие туристического направления является для нас приоритетом". "В мировом сообществе, как говорят специалисты, оно сейчас важнее, чем нефть и другие направления", - подметил глава республики.

Генеральный директор SMP Racing Дмитрий Саморуков отметил, что "участие в этом мероприятии президента Чечни поднимает имидж и популяризацию автоспорта не только в республике, но и в регионе". "Все победы заслуженные, приехали сильнейшие пилоты, - заметил он. - Гонка становится соревнованием профессионалов, случайных людей здесь нет".

По его словам, красивым был заезд в классе туринг. "Здесь приняли участие заводские команды, яркие машины. Достойно выступила команда LADA Sport ROSNEFT, не отставали и наши конкуренты - Lukoil Racing, - отметил Саморуков. - Приятно было смотреть на профессионально подготовленные команды, машины, гонка была действительно яркой".

Итоги заездов

В самом престижном зачете - туринг - гонку выиграл Дмитрий Брагин, лучшим из пилотов SMP Racing стал Кирилл Ладыгин, он финишировал шестым.

Воскресную программу первого этапа Российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ в Грозном открывал заезд класса туринг-лайт, где приняли участие в том числе пилоты программы SMP Racing. Денис Булатов занял вторую ступень подиума, уступив победителю заезда Андрею Масленникову. Владимир Атоев совершил прорыв с 14-го на 7-е место, а Никита Злобин также вошел в Топ-10. И лишь Алексею Басову не повезло, вторую гонку он был вынужден завершить досрочно из-за контакта с машиной соперника.

В классе супер-продакшн Михаил Митяев и Владислав Незванкин из команды LADA Sport ROSNEFT оформили победный дубль.

В национальном зачете от старта до финиша лидировал Глеб Кузнецов на "Фольксваген Поло", с ним на подиум поднялись пилоты на "Киа Рио" Руслан Нафиков и Айдар Нуриев.