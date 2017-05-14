Два гола Роналду помогли "Реалу" обыграть "Севилью" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Реал" одержал крупную победу над "Севильей" со счетом 4:1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Реала" отличились Марко Асенсио (10-я минута), Криштиану Роналду (23, 78) и Тони Кроос (84). У гостей мяч забил Стеван Йоветич (49). Первый гол Роналду стал для него 400-м за мадридский клуб во всех турнирах.

"Реал" побил рекорд немецкой "Баварии" по количеству матчей подряд во всех турнирах, в которых команде удается отличиться. Рекорд учитывает пять ведущих европейских чемпионатов (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция). В последний раз "Реал" уходил с поля без забитых голов 26 апреля 2016 года в полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:0). "Бавария" в сезонах-2012/13 и 2013/14 на протяжении 61 матча забивала хотя бы один мяч в ворота соперников.

В другом матче "Барселона" на выезде разгромила "Лас- Пальмас" (4:1), три мяча на счету Неймара, еще раз отличился Луис Суарес.

В турнирной таблице "Барселона" и "Реал" имеют одинаковое количество очков - по 87. При этом каталонский клуб располагается выше, так как имеет лучшую разницу личных встреч - в первом круге на "Камп Ноу" команды сыграли вничью 1:1, во втором круге в Мадриде "Барселона" победила 3:2. Однако "Реал" имеет матч в запасе и 17 мая сыграет против "Сельты" в перенесенной встрече 21-го тура. Для победы в чемпионате "Реалу" достаточно набрать четыре очка в оставшихся двух встречах.

В последнем туре "Реал" 21 мая на выезде сыграет с "Малагой", "Барселона" в тот же день примет "Эйбар".