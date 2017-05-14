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Сборная Швеции победила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

Спорт
14 мая, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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© EPA/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Дании со счетом 4:2 в матче группового этапа чемпионата мира.

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Шайбы в составе победителей забросили Джоэль Лундквист (3-я минута), Вильям Нюландер (36, 40) и Никлас Бэкстрем (58). У датчан отличились Мортен Мадсен (50) и Маркус Лауридсен (56).

Сборная Швеции занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков. Датчане с четырьмя очками в активе идут шестыми. В заключительном матче группового этапа датчане 15 мая сыграют с итальянцами, днем позднее шведы проведут встречу с командой Словакии.

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