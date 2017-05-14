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"Рома" прервала 16-матчевую беспроигрышную серию "Ювентуса" в чемпионате Италии по футболу

Спорт
14 мая, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Столичный клуб отстает от лидирующих туринцев на четыре очка за два тура до окончания первенства

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Материал из 1 страницы
© EPA/CLAUDIO PERI

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Ювентус" проиграл "Роме" со счетом 1:3 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Даниэле Де Росси (25-я минута), Стефан Эль-Шаарави (56) и Раджа Наингголан (65). У гостей отличился Марио Лемина (21).

"Рома" прервала беспроигрышную серию "Ювентуса" в первенстве страны, которая составляла 16 матчей.

В турнирной таблице "Ювентус" за два тура до конца чемпионата продолжает лидировать, набрав 85 очков. У ближайшего преследователя, "Ромы", в активе 81 очко. Третьим идет "Наполи", который ранее в воскресенье на выезде разгромил "Торино" со счетом 5:0, в активе клуба 80 очков.

В следующем туре "Ювентус" 21 мая примет "Кротоне", "Рома" днем ранее на выезде встретится с "Кьево".

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