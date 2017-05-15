Южная Корея, КНДР, Китай и Япония могут совместно провести ЧМ-2030 по футболу

СЕУЛ, 15 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея, КНДР, Китай и Япония могут совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году. Как сообщает газета "Тона ильбо", об этом заявил журналистам глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу.

"Если Южная и Северная Кореи, Китай и Япония подробно обсудят этот вопрос, думаю, будет хорошая возможность совместно провести ЧМ-2030", - сказал он. По мнению Чун Мун Гу, КНДР присоединится к плану после того, как остальные три страны договорятся о деталях.

"Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных потенциальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас очень привлекательный футбольный рынок", - подчеркнул он.

Чун Мун Гу также заявил, что он намерен организовать проведение в стране Кубка Азии по футболу.