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Кербер возглавила рейтинг WTA, Шарапова поднялась на 47 позиций

Спорт
15 мая, 5:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Шарапова располагается на 211-м месте, лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова - занимает восьмую строчку

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/SERGIO BARRENECHEA

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 258-го на 211-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Шарапова вернулась в рейтинг две недели назад, после того как дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония. На турнире в Мадриде на прошлой неделе россиянка потерпела поражение во втором круге.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса за нарушение антидопинговых правил. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA.

На первое место вышла немка Ангелик Кербер, сместив американку Серену Уильямс, которая приостановила карьеру из- за беременности. Победительница турнира в Мадриде румынка Симона Халеп поднялась с восьмого на четвертое место. Россиянка Светлана Кузнецова расположилась на восьмой строчке, отыграв одну позицию.

Рейтинг WTA от 15 мая:

1 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 7035 очков

2 (1). Серена Уильямс (США) - 6110

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6010

4 (8). Симона Халеп (Румыния) - 5205

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330

7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4287

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4260

9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) - 4195

10 (11). Каролин Возняцки (Дания) - 3915...

15 (14). Елена Веснина (Россия) - 2875...

17 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2590...

26 (27). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...

43 (43). Екатерина Макарова (Россия) - 1190...

74 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) - 804...

79 (76). Евгения Родина (Россия) - 783...

87 (88). Екатерина Александрова (Россия) - 687...

211 (258). Мария Шарапова (Россия) - 250.

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