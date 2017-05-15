Кербер возглавила рейтинг WTA, Шарапова поднялась на 47 позиций

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 258-го на 211-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Шарапова вернулась в рейтинг две недели назад, после того как дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония. На турнире в Мадриде на прошлой неделе россиянка потерпела поражение во втором круге.
В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса за нарушение антидопинговых правил. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA.
На первое место вышла немка Ангелик Кербер, сместив американку Серену Уильямс, которая приостановила карьеру из- за беременности. Победительница турнира в Мадриде румынка Симона Халеп поднялась с восьмого на четвертое место. Россиянка Светлана Кузнецова расположилась на восьмой строчке, отыграв одну позицию.
Рейтинг WTA от 15 мая:
1 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 7035 очков
2 (1). Серена Уильямс (США) - 6110
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6010
4 (8). Симона Халеп (Румыния) - 5205
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330
7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4287
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4260
9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) - 4195
10 (11). Каролин Возняцки (Дания) - 3915...
15 (14). Елена Веснина (Россия) - 2875...
17 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2590...
26 (27). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...
43 (43). Екатерина Макарова (Россия) - 1190...
74 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) - 804...
79 (76). Евгения Родина (Россия) - 783...
87 (88). Екатерина Александрова (Россия) - 687...
211 (258). Мария Шарапова (Россия) - 250.