Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кронпринц Дании пригласил хоккейных болельщиков из России на ЧМ-2018

Спорт
15 мая, 10:08 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Чемпионат мира 2018 года пройдет в датских городах Копенгагене и Хернинге

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кронпринц Дании Фредерик

Кронпринц Дании Фредерик

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Кронпринц Дании Фредерик пригласил российских болельщиков на чемпионат мира 2018 года по хоккею. Об этом он сообщил ТАСС.

"У нас все готово для проведения турнира и размещения болельщиков. Особое внимание сосредоточено на фанатах из России, потому что у вас большая хоккейная страна. Много россиян живет и в Германии, мы будем рады видеть их всех у нас в Дании. Пользуясь случаем, приглашаю их на чемпионат мира в Данию", - сказал Фредерик.

"Это будет отличный турнир, у нас большой опыт в проведении массовых соревнований. Думаю, всем понравится у нас в стране", - добавил собеседник ТАСС.

Также кронпринц Дании рассказал о популярности хоккея в стране. "Хоккей очень популярен в Дании, но у нас не так много площадок. Мы сфокусированы на развитии этого вида спорта, дети охотно идут заниматься хоккеем. Надеюсь, проведение чемпионата мира даст толчок популяризации спорта", - сказал Фредерик.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в датских городах Копенгагене и Хернинге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года
2
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
3
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
4
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
5
Toyota профинансирует проект по созданию летающего автомобиля
6
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
7
Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукции
Темы дня
Загрузка...
Реклама