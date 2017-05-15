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Американский хоккеист ван Римсдайк выделил одноклубника Панарина в составе сборной России

Спорт
15 мая, 10:07 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Хоккеист "Чикаго" отметил, что в составе российской команды выступают великолепные игроки

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Тревор ван Римсдайк (справа) и Артемий Панарин

Тревор ван Римсдайк (справа) и Артемий Панарин

© AP Photo/LM Otero

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Чикаго" и сборной США Тревор ван Римсдайк в преддверии матча с командой России на чемпионате мира отметил в составе соперника своего одноклубника форварда Артемия Панарина.

"Россия великолепно стартовала на чемпионате мира, у нее великолепные игроки в команде, - сказал ван Римсдайк ТАСС. - Каждый следующий матч для нас важен, но игра со сборной России будет за лидерство в группе, очевидно, она станет проверкой для нас. Надеюсь, мы ее пройдем".

В воскресенье хоккеисты сборной США нанесли разгромное поражение команде Словакии со счетом 6:1. Матч Россия - США состоится 16 мая.

"Могу выделить Артемия Панарина, которого знаю по "Чикаго", - продолжил американец. - Думаю, он смотрится лучше остальных в российской команде, его крайне трудно остановить. Буду ли проводить против него силовые приемы? Также как и против остальных - если ситуация этого потребует".

В понедельник сборная России сыграет против команды Латвии. Начало встречи - 21:15 мск. В активе сборной США 15 очков в шести матчах, команда возглавляет группу A. Россияне отстают на один балл, сыграв пять встреч.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

 

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