Гендиректор: ФК "Динамо" может расторгнуть контракт с Дьяковым в одностороннем порядке

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" может расторгнуть соглашение с защитником Виталием Дьяковым в одностороннем порядке, если не найдет ему достойной команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

Первую половину сезона Дьяков провел в аренде в "Томи", выступающей в премьер-лиге, однако затем вернулся в стан столичной команды из-за долгов томского клуба по заработной плате. Зимой футболист проходил просмотр в махачкалинском "Анжи" на зимнем сборе команды в Турции. Махачкалинский клуб вел переговоры с московским "Динамо" об аренде защитника, однако прервал их по собственной инициативе. За бело-голубых игрок в текущем сезоне не выступал.

"Если мы не найдем ему достойной команды в ближайшее время, то мы с ним можем расторгнуть контракт в одностороннем порядке. С его сегодняшним отношением к футболу он никому уже не будет нужен. Виталий видимо забыл, где он находится. Не вижу смысла держать его в команде просто так", - сказал Муравьев.

"При этом есть еще ряд игроков, с которыми мы можем поступить аналогичным образом", - добавил он.

В первой части первенства Дьяков сыграл за "Томь" 14 встреч и забил в них один гол. Также за свою карьеру защитник выступал в таких клубах, как "Ростов" и "Локомотив". В 2012 году провел два матча за вторую сборную России.