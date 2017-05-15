Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор: Погребняк имеет предложение из Австралии, но не хочет уходить из "Динамо"

Спорт
15 мая, 10:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

"Динамо" ищет новый клуб форварду, но тот не хочет находить компромисс

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Погребняк

Павел Погребняк

© Сергей Виноградов/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Павел Погребняк имеет достойное предложение от австралийской команды, но не хочет уходить из стана бело-голубых. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.

Погребняк перешел в "Динамо" в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел девять матчей - восемь в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), один в Кубке России - и не забил ни одного мяча. По информации СМИ, заработная плата игрока составляет порядка €2 млн.

"Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс - этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши", - сказал Муравьев.

Смотрите также

Футболист "Динамо" Погребняк не играл с "Тамбовом" из-за проблем со спиной

ФК "Динамо" погасил задолженность по зарплате перед Павлом Погребняком

"У него еще год действует контракт с "Динамо", но Павел особо никуда не рвется, - продолжил он. - Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в "Динамо". При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего".

"По тренировкам мы не можем предъявить ему претензий, он выкладывается с полной отдачей, в отличие от некоторых других игроков, которые у нас также на контракте. Все поставленные задачи, которые ставит перед ним тренерский штаб, он выполняет достойно. Другое дело, что в игровом плане он не демонстрирует весь свой потенциал", - подытожил специалист.

Погребняк ранее выступал за московский "Спартак", "Томь", санкт-петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", а также английские "Фулхэм" и "Рединг". В составе сине-бело- голубых нападающий становился чемпионом России (2007), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), а также лучшим бомбардиром Кубка УЕФА с десятью голами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
2
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года
3
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
4
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
5
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
"За мной стоит большая африканская семья": как русский сын нашел отца в Танзании
Темы дня
Загрузка...
Реклама