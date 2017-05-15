Гендиректор: Погребняк имеет предложение из Австралии, но не хочет уходить из "Динамо"

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Павел Погребняк имеет достойное предложение от австралийской команды, но не хочет уходить из стана бело-голубых. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.

Погребняк перешел в "Динамо" в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел девять матчей - восемь в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), один в Кубке России - и не забил ни одного мяча. По информации СМИ, заработная плата игрока составляет порядка €2 млн.

"Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс - этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши", - сказал Муравьев.

"У него еще год действует контракт с "Динамо", но Павел особо никуда не рвется, - продолжил он. - Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в "Динамо". При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего".

"По тренировкам мы не можем предъявить ему претензий, он выкладывается с полной отдачей, в отличие от некоторых других игроков, которые у нас также на контракте. Все поставленные задачи, которые ставит перед ним тренерский штаб, он выполняет достойно. Другое дело, что в игровом плане он не демонстрирует весь свой потенциал", - подытожил специалист.

Погребняк ранее выступал за московский "Спартак", "Томь", санкт-петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", а также английские "Фулхэм" и "Рединг". В составе сине-бело- голубых нападающий становился чемпионом России (2007), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), а также лучшим бомбардиром Кубка УЕФА с десятью голами.