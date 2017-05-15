ФХР в начале июня определится с составом участников чемпионата ВХЛ

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) в начале июня определится с составом участников чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Победителем чемпионата ВХЛ сезона-2016/17 стало балашихинское "Динамо", которое является фарм-клубом столичного "Динамо".

"В начале июня мы будем принимать решение по составу участников следующего сезона, в том числе и по новым клубам. В середине июня мы должны, что называется, выйти к прессе, - сказал Курбатов. - Сейчас ездим, смотрим, собираем документы, подтверждение финансирования. У нас две глобальные задачи на этом этапе: обеспечение хороших условий для хоккеистов, судей, болельщиков и понимание финансовой стабильности, чтобы клубы не снимались с чемпионата".

Ранее стало известно, что хоккеисты клуба ВХЛ ТХК подали иск в арбитражный суд Тверской области о начале процедуры банкротства клуба. Игроки не получают зарплату с января этого года.

"Мы обращаемся к властям, просим клубу помочь. Получали вежливые ответы, за ситуацией следим. Клуб зависит не столько от прямого финансирования, сколько от внимания местных властей. Потому что те могут помочь с поиском спонсоров на региональном уровне", - подчеркнул Курбатов.

Во время чемпионата прошлого сезона с турнира из-за финансовых проблем снялся саратовский "Кристалл". "Для нас принципиально никого не потерять, сохранить все клубы, где есть такие проблемы. Они есть у многих, и мы стараемся помогать им и держать руку на пульсе", - отметил он.