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Лыжники-спринтеры группы Каминского начнут подготовку к олимпийскому сезону 20 мая в Крыму

Спорт
15 мая, 10:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Как рассказал специалист, проблемы со здоровьем из-за травмы спины имеет олимпийский чемпион Никита Крюков, однако врачи дали добро на его участие в сборе

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Никита Крюков

Никита Крюков

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские лыжники, специализирующиеся в спринте, начнут первый подготовительный к олимпийскому сезону сбор 20 мая в Крыму. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам на спринтерские дистанции Юрий Каминский.

"Первый сбор мы проведем в Крыму с 20 мая по 3 июня, он будет посвящен развитию силы и анаэробных качеств. Анатомическую адаптацию ребята уже прошли, их ожидает стандартная подготовка. Посмотрим возможность оздоровления спортсменов, все-таки крымские условия этому предрасполагают. Медицинскую комиссию лыжники пройдут 19 мая, также нам интересно функциональное тестирование, но его мы проведем после сбора, чтобы посмотреть ответную реакцию", - заявил Каминский.

По словам тренера, некоторые проблемы со здоровьем из- за травмы спины имеет чемпион Олимпийских игр 2010 года Никита Крюков, что не помешает ему принять участие в первом сборе. "Есть проблемы у Крюкова, но пока врачи дают добро на его участие в сборе. Вопрос стоит в том, что, возможно, необходимо будет внести коррективы в тренировки, чтобы он мягче вошел в процесс, плюс нужно предусмотреть реабилитационные мероприятия", - отметил Каминский.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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