Российские лыжники группы Перевозчикова начали подготовку к олимпийскому сезону в Ижевске

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лыжники, которые тренируются в группе старшего тренера мужской дистанционной сборной России Олега Перевозчикова, начали в Ижевске первый сбор для подготовки к олимпийскому сезону. Об этом Перевозчиков сообщил ТАСС.

"Сегодня в Ижевске начали сбор, он продлится до 26 мая. Это установочный сбор, на котором мы будем решать задачу безболезненного втягивания в рабочий процесс, чтобы на следующем сборе мы смогли планово выполнять всю нагрузку. Много внимания мы уделим общей физической подготовке и плаванию. Надеюсь, что все ребята приедут здоровыми, все взрослые люди, которые понимают, что болячки нужно залечивать до первого сбора", - рассказал Перевозчиков.

"26 мая мы переезжаем на Алтай, там будем сочетать основные нагрузки с восстановительными процедурами", - добавил он.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.