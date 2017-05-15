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ФК "Динамо" предложил главному тренеру Калитвинцеву продлить контракт

Спорт
15 мая, 11:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Как рассказал ТАСС генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев, в соглашении с Калитвинцевым есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания

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Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

© ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев, архив

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" предложил главному тренеру команды Юрию Калитвинцеву продлить соглашение, теперь руководство ждет ответа от специалиста. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

"Динамо" подписало контракт с Калитвинцивем летом 2016 года сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон. Как рассказал Муравьев ТАСС, в середине сезона бело-голубые переподписали соглашение со специалистом на новых условиях.

"Специалист пошел на значительные уступки, прекрасно понимая непростую финансовую ситуацию, - рассказал Муравьев. - И сегодня мы готовы заключить с ним новое соглашение, теперь решение только за ним".

"В текущем соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. И мы хотим снова подписать с ним соглашение, ждем его ответа", - добавил он.

По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. По руководством Калитвинцева команда досрочно обеспечило себе первое место по итогам сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и участие в следующем сезоне премьер-лиги.

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