МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 оказался профицитным, доходы составили 552,281 млн рублей при расходах 552,226 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов перед оглашением бюджета турнира в Кремле.

Бюджет Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне также был профицитным, доходы составили 384 млн рублей.

Самым состоятельным клубом лиги остается ЦСКА, доходы которого, включая спонсорские поступления, призовые, продажу билетов, рекламу и прочее, составляют 2,646 млрд рублей. Далее расположились "Химки" (1,282 млрд рублей) и "Локомотив-Кубань" (1,122 млрд рублей). Наименее обеспеченным клубом оказалась "Парма", бюджет которой составил 155 млн рублей.

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы. В текущем сезоне в турнире приняли участие 13 команд.