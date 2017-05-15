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Мамиашвили: уход Лебедева из спорта кардинально не скажется на сборной РФ по борьбе

Спорт
15 мая, 11:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе завершил карьеру и ушел в политику

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Виктор Лебедев

Виктор Лебедев

©  EPA/TOLGA BOZOGLU

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отсутствие в сборной России по вольной борьбе двукратного чемпиона мира Виктора Лебедева, который завершил спортивную карьеру, не скажется кардинальным образом на уровне национальной команды. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Ранее мэр Якутска Айсен Николаев в Instagram сообщил, что 29-летний Лебедев завершил карьеру и занялся политической деятельностью.

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"Я знаю, что Лебедев честно и достойно прошел спортивный путь и достиг серьезнейших результатов, находясь в сложнейших условиях. По отношению к нему спорт был суров, это объективная оценка. Вообще достижение результата в любой ипостаси - дело энергозатратное, и везде нужно терпение, и Лебедев хлебнул этого по полной программе, поэтому я испытываю к нему чувства уважения и благодарности. Уверен, что в другой области он добьется больших высот", - заявил Мамиашвили.

"Возможно, здесь сыграла роль моральная усталость, связанная с травлей перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, это жесткое прохождение пути к доказательству своей невиновности. В любом случае, я пожелаю ему успехов. Вне ковра вызовы не менее жесткие, и не всегда, к сожалению, все зависит от внутренних качеств человека", - сказал глава федерации.

"Наличие спортсменов с такими большими амбициями и такого высокого уровня - это всегда конкуренция, которая является очень требовательной. Поэтому, конечно, это (уход Лебедева) минус. Но, с другой стороны, это даст возможность остальным спортсменам проявить себя. Я не думаю, что уход Лебедева кардинально повлияет на уровень борьбы в нашей сборной", - добавил он.

Лебедев побеждал на чемпионатах мира в 2010 и 2011 годах, также в его активе бронза чемпионатов мира 2009 и 2015 годов, чемпионата Европы - 2010, два золота Кубка мира (2010, 2011) и одно Европейских игр (2015). Лебедев - шестикратный чемпион России (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016).

Скандал на чемпионате России

В мае 2016 года на чемпионате России по вольной борьбе, который проходил в Якутске, в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 57 кг Лебедев одержал победу над представляющим Дагестан Исмаилом Мусукаевым, а затем завоевал золото чемпионата. Мусукаев был не согласен с решением судей и после объявления итогов схватки между борцами произошла стычка, спровоцированная спортсменом из Дагестана, конфликт удалось погасить при помощи тренеров и сотрудников ОМОНа. Команда Дагестана была не согласна с победой Лебедева, но судьи после трехчасового разбирательства оставили победу за борцом из Якутии. В знак протеста сборная Дагестана в полном составе снялась с чемпионата России.

Сам Лебедев впоследствии хотел отказаться от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, так как считал свою победу незаслуженной. Позднее Лебедев изменил свое решение и поехал на Олимпиаду. На Играх российский спортсмен в четвертьфинале уступил иранцу Хасану Рахими.

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