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Сергей Иванов: спорт в России не скоро станет доходным

Спорт
15 мая, 12:21 дата обновления: 15 мая, 12:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ признался, что его огорчает, что большинство доходов клубов составляют бюджетные средства

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Сергей Иванов

Сергей Иванов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский спорт зарабатывает слишком мало на продаже телеправ, так что не скоро станет доходным. Об этом заявил почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов перед оглашением бюджета турнира в Кремле.

Смотрите также
Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов и президент турнира Сергей Кущенко (слева направо)

Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 оказался профицитным

Ранее Иванов заявил, что бюджет лиги в сезоне-2016/17 оказался профицитным, доходы составили 552,281 млн рублей при расходах 552,226 млн рублей.

"Профессиональный баскетбол в России является единственным видом спорта, который открывает ежегодный бюджет. С сожалением сообщаю, что мы останемся таким видом еще долго, а последователей у нас не ожидается, - заявил Иванов. - Четыре процента доходов лига получает от телеправ - это слезы. Поэтому наш спорт в России не скоро будет доходным".

Серые лагуны

Почетный президент лиги признался, что его огорчает, что большинство доходов клубов составляют бюджетные средства. 

"Но иначе даже этих клубов бы не было, - отметил он. - Меня удивляет, почему у "Зенита" в графе расходов на налоги значится цифра ноль. ЦСКА потратил на налоги 318 млн рублей. Надеюсь, что просто налоги за них платит футбольный клуб".

"Также ноль в графе налоги у "Пармы". Почему? Я разберусь, надо проверить. Не пора ли мне сделать звонок?", - добавил Иванов.

"В Единой лиге, мне кажется, есть серые лагуны. Но с этим должны разбираться органы, прокуратура", - подчеркнул он.

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы. В текущем сезоне в турнире приняли участие 13 команд. Бюджет лиги в прошлом сезоне также был профицитным, доходы составили 384 млн рублей.

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