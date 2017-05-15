Первые соревнования по автогонкам Akhmat Race пройдут осенью 2017 года

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ГРОЗНЫЙ, 15 мая. /ТАСС/. Первые соревнования по кольцевым автогонкам Akhmat Race стартуют в Грозном 5 октября 2017 года. Призовой фонд гонки составит 5 млн рублей, он будет распределен среди шести быстрейших команд, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
"В этом году мы планируем провести на автодроме "Крепость Грозная" большое спортивное событие, посвященное старту гоночной серии Akhmat Race. Ее название связано с именем нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - приводит слова главы Чечни Рамзана Кадырова его пресс-служба.
Соревнования станут международными и будут проводиться ежегодно на автодроме "Крепость Грозная" в формате трехчасового заезда среди кузовных автомобилей.
Накануне во Дворце торжеств "Сафия" состоялась презентация кубка гонок Akhmat Race, выполненного из ценных металлов и драгоценных камней. Его вес составляет свыше 25 кг. Кубок будет переходящим, однако команда, сумевшая три раза подряд занять первое место, сможет получить его навсегда.