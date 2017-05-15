Мутко: близкий к окончательному состав сборной РФ на Кубок конфедераций будет 22 мая

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Более приближенный к окончательному состав сборной России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций будет назван 22 мая, скорее всего, в него войдут 26 игроков. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций был опубликован в понедельник, в него вошли 30 игроков.

"22-го числа будет назван список, более приближенный к окончательному, скорее всего, в него войдут 26 человек, которые поедут уже непосредственно на сбор. Ну а окончательный состав на Кубок конфедераций будет назван после сбора", - сказал Мутко.

Заявку сборной России на Кубок конфедераций из 23 игроков РФС должен подать не позднее 7 июня.

Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.

Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - Португалии, 24 июня в Казани - Мексики.