Тренер Алекно останется в волейбольном "Зените" на следующий сезон

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Главный тренер казанского волейбольного клуба "Зенит" Владимир Алекно продолжит работать на своем посту и в следующем сезоне. Об этом Алекно сообщил ТАСС.

Казанская команда под руководством Алекно 11 мая завоевала титул чемпиона России, обыграв в решающем матче московское "Динамо". В конце апреля "Зенит" стал победителем Лиги чемпионов.

"Я намерен работать в "Зените" и в следующем сезоне, ведь мой контракт с клубом будет длиться еще год, - заметил Алекно. - Не хотелось бы сейчас говорить про задачи на следующий сезон, слишком мало прошло времени после окончания этого сезона. Но, разумеется, мы будем биться за победы на всех фронтах".

Алекно возглавляет казанский клуб с 2008 года. На посту главного тренера сборной России он выиграл золото Олимпиады-2012.