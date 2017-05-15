Мутко: расширенный состав сборной России по футболу объективен, в команду вызваны лучшие

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренерский штаб сборной России включил в расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций лучших футболистов страны. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Состав был опубликован в понедельник, в него вошли 30 игроков. Заявку сборной России на Кубок конфедераций из 23 футболистов РФС должен подать не позднее 7 июня.
"Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими, они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно. Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех", - сказал Мутко.
"По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов", - отметил глава РФС.
Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.
Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - с командой Португалии, 24 июня в Казани - с командой Мексики.