Основной вратарь сборной Латвии не сыграет против российских хоккеистов на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин, а также нападающие Янис Спруктс и Андрис Джериньш не сыграют в матче чемпионата мира с командой России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе латвийской команды.

Все игроки не принимали участия в утренней раскатке в день матча.

"Спруктс, Джериньш и Мерзликин не сыграют. Место в воротах займет Айвар Пунненов", - сообщили в пресс-службе.

Джериньш является лучшим снайпером команды Латвии на этом турнире.

Сборная Латвии проведет заключительный матч на предварительном этапе с командой Германии 16 мая.