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В свердловском Минспорте уверены, что матч "Урал" - "Локомотив" пройдет без происшествий

Спорт
15 мая, 12:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

Финальный матч Кубка России между этими командами, который прошел 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи, был омрачен дракой между игроками в концовке встречи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт уверен, что предстоящий матч чемпионата России "Урал" - "Локомотив" пройдет в спокойной обстановке. Об это он сказал ТАСС.

Финальный матч Кубка России между этими командами, который прошел 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи, был омрачен дракой между игроками в концовке встречи. В итоге Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал нападающего "Локомотива" Ари, полузащитника "Урала" Артема Фидлера и форварда екатеринбургской команды Эдгара Манучаряна шестиматчевыми дисквалификациями. В среду "Урал" примет "Локомотив" в рамках 29-го тура чемпионата России.

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"Не надо накалять обстановку и возбуждаться. В финале Кубка России по футболу были определенные эмоции у игроков, которые они не смогли сдержать. Я знаю, что болельщики ФК "Урал" умные и выдержанные. Поэтому уверен, что все будет хорошо, так как для нас важно получить удовольствие от игры, а не от определенных инсинуаций", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС Рапопорт.

Ранее полиция Екатеринбурга начала проверку по сообщениям об избиении болельщика "Локомотива" после матча с "Уралом". По данным местных СМИ, избиение фаната московского клуба произошло после того, как болельщики "Урала" стали расходиться из фан-зоны, организованной в Екатеринбурге.

"Мы все болельщики ФК "Урал", но есть сообщества, различные группировки, масса неоднородная, - отметил президент "Союза болельщиков "Урала" Владимир Перетягин. - Самая активная и наиболее старая группировка - фанатская. Конкретно у нас никаких проблем нет, мы стараемся со всеми поддерживать дружелюбные отношения. Например, перед финалом в Сочи наши ребята встречались с болельщиками "Локомотива", общались, знакомились".

Он надеется на то, что болельщики "Локомотива" приедут в Екатеринбург. "Сейчас определимся со временем, у всех работа, учеба, выбрать дополнительный день было бы сложно. Мы все регулярно общаемся в интернете, не только с болельщиками "Локомотива", но и с болельщиками других клубов. Принадлежность к клубу не принципиальна, если человек затеял драку - он хулиган, в первую очередь", - добавил Перетягин.

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