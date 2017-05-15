Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ

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12 мая на базе подмосковного олимпийского учебно-тренировочного центра "Новогорск" состоялось совещание по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России. Мероприятие прошло под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Участники совещания обсудили проблему отсутствия спортивных центров для подготовки по целому ряду видов спорта, а также роль государства в обеспечении условий для подготовки российских атлетов.