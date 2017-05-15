Глушаков: присутствие шести спартаковцев в сборной приятно, но притираться надо ко всем

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Глушаков: присутствие шести спартаковцев в сборной приятно, но притираться надо ко всемСпорт 15 мая, 13:51
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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Наличие шести футболистов московского "Спартака" в расширенном составе сборной России для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года - это приятный факт, но важно найти взаимопонимание с игроками из других клубов. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник национальной команды и "Спартака" Денис Глушаков.
В понедельник тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды, состоящий из 30 игроков. Помимо Глушакова, в список попали еще пять футболистов "Спартака" - Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Самедов.
"Вызов в сборную - это всегда праздник для меня, ведь это мечта любого футболиста, тем более, в стране пройдет первый Кубок конфедераций, и многие мечтают сыграть на таком уникальном турнире. На чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке конфедераций еще нет. Это пока расширенный список, дай бог попасть в основной список. На Кубок конфедераций надо ехать, ставить перед собой цели и многое доказывать тренерскому штабу и самому себе", - заявил Глушаков.
"Конечно, когда в сборной выступают игроки из твоей команды, это хорошо, потому что ты видишь их каждый день и притираешься к ним. Это приятно, но все же это сборная, здесь другой тренерский штаб и другие цели, другой тренировочный процесс. Хорошо, что нас много, но в сборной есть футболисты из других клубов, с которыми нужно находить взаимопонимание на футбольном поле и притираться к ним. Приезжая в сборную, мы фактически попадаем в другую команду", - резюмировал футболист.
Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.
Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - Португалии, 24 июня в Казани - Мексики.