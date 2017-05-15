Самедов: Кубок конфедераций по футболу - не репетиция ЧМ, а самодостаточный турнир

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Кубок конфедераций по футболу неправильно рассматривать как репетицию чемпионата мира, это само по себе крупное соревнование, и Россия не избалована подобными турнирами. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Спартака" Александр Самедов.

Расширенный состав сборной из 30 игроков был опубликован в понедельник. В состав, помимо Самедова, попали спартаковцы Георгий Джикия, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Роман Зобнин.

"Да, это (наличие шести спартаковцев. - Прим. ТАСС) приятно, думаю, так же, как и для любого болельщика клуба, руководства, тренерского штаба. С ребятами мы это пока не обсуждали", - отреагировал Самедов. "Но соберется национальная сборная, и там уже не будет клубного разделения. Мы должны стать командой и понимать, что несем ответственность за результат", - в то же время отметил он.

"Это большой турнир и большая ответственность для каждого игрока, тем более мы играем дома. Кто-то называет это репетицией чемпионата мира, но я думаю, что это сам по себе крупный турнир. Россия не избалована такими турнирами, так что в первую очередь это большая ответственность", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Не был уверен в вызове

Полузащитник "Спартака" признался, что не был уверен в вызове в сборную. "С нормальными чувствами воспринимаю вызов. Был ли уверен? Хотел попасть, но нельзя сказать, что был уверен, но конечно, каждый игрок хочет попасть в сборную, так что я очень рад", - сказал он.

"Волнения как такового нет, - признался Самедов. - Есть понимание того, что (до турнира) осталось чуть-чуть - два тура чемпионата, а потом всего два-три дня, и начнем подготовку к турниру".

Полузащитник сообщил, что надеется подойти к первому дню сбора в полной боевой готовности. "Дай бог, что все будет нормально. Болячки есть, но они незначительные. Надеюсь, удастся подойти к сбору полностью готовым и в боевом настроении", - заявил он.

Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Заявку сборной России на Кубок конфедераций из 23 футболистов Российский футбольный союз должен подать не позднее 7 июня. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.

Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - Португалии, 24 июня в Казани - Мексики.