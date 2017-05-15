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Семин: футболисту Миранчуку надо оставаться в "Локомотиве", где он прогрессирует

Спорт
15 мая, 14:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Главный тренер "Локомотива" не согласился с тем, что 30-летний Тарасов переживает лучший отрезок в карьере

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Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Миранчуку нужно остаться в столичном клубе, в этой команде он прогрессирует. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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В понедельник был оглашен расширенный состав сборной России из 30 игроков для подготовки к домашнему Кубку конфедераций. В него вошли три игрока "Локомотива" - Миранчук, вратарь Маринато Гильерме и полузащитник Дмитрий Тарасов. "Наши игроки очень хорошо проявили себя в последнее время. Я просто желаю им удачи и чтобы они поддержали марку "Локомотива" в национальной сборной", - отреагировал Семин.

Миранчук зимой мог покинуть "Локомотив" - 21-летний игрок вел переговоры с казанским "Рубином", заинтересованы в его услугах также были "Зенит" и "Краснодар". В весенней части сезона полузащитник значительно улучшил статистику: если в 17 матчах чемпионата осенней части он отметился одной передачей и одним голом, то в 11 играх после зимней паузы - два голами и четырьмя передачами. "Надеюсь, его лучшие отрезки еще впереди, но играет он с большой пользой. Он очень хорошо работает, а работа всегда приносит плоды, плюс хорошо провел подготовительный сбор в январе; наверное, это главный фактор того, что он показывает высокий уровень", - считает Семин.

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"Очень хочет (остаться в "Локомотиве"), мы надеемся, что все стороны найдут общий язык, - заявил тренер железнодорожников. - И ему надо оставаться - у него чемпионат мира на носу. Если он здесь прогрессирует, зачем что-то менять - от хорошего к хорошему можно прийти только к плохому. Мы с ним все время разговариваем о футболе - как тренироваться, как готовить себя психологически; всегда надо отталкиваться от футбола, тогда и будет результат".

Семин не согласился с тем, что 30-летний Тарасов переживает лучший отрезок в карьере. "Думаю, каждый не должен останавливаться на достигнутом, всегда есть вопросы тактического, технического плана, которые можно улучшать. Будет хорошо работать, значит, будет дальше расти. Это любого человека касается", - считает он.

Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Заявку сборной России на Кубок конфедераций из 23 футболистов Российский футбольный союз (РФС) должен подать не позднее 7 июня. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами. Соперниками команды на групповом этапе Кубка конфедераций станут сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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