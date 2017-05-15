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OMEGA останется официальным хронометристом Олимпийских игр до 2032 года

Спорт
15 мая, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

OMEGA впервые стала официальным хронометристом Олимпийских игр в 1932 году во время Игр в Лос-Анджелесе

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Материал из 1 страницы
© EPA/GEORGIOS KEFALAS

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о продлении контракта со швейцарской компанией OMEGA, которая является официальным хронометристом Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс- служба МОК.

Сотрудничество МОК и производителя часов продлено до 2032 года. Об этом было объявлено в олимпийском музее в швейцарской Лозанне на встрече президента МОК Томаса Баха, исполнительного директора Swatch Group и главы Omega Ника Хайека и исполнительного директора компании Райналда Эйшлиманна.

OMEGA впервые стала официальным хронометристом Олимпийских игр в 1932 году во время Игр в Лос-Анджелесе. Таким образом, сотрудничество МОК и швейцарской компании продлится 100 лет.

OMEGA продолжит брать на себя обязательства обеспечению олимпийских арен новейшими системами отсчета времени, подсчета очков и результатов и другого оборудования.

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