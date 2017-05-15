ФК "Локомотив" предупредил о мошенниках, якобы ведущих набор молодых игроков в команду

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" предупредил о мошенниках, распространяющих информацию о наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"К молодым футболистам от имени сотрудников и тренеров ФК "Локомотив" обращаются неизвестные и предлагают свои услуги по содействию в "трудоустройстве", при этом, под предлогом оформления неких документов, просят перечислить на их счет денежные средства, - говорится в сообщении. - Информация о наборах футболистов в команды клуба подобным способом является ложной, а страницы "селекционеров" клуба - фейковыми. Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам. Не предоставляйте им свою личную информацию и не отвечайте на их письма".

"Локомотив" обратился с просьбой уточнять информацию о наборе молодых футболистов непосредственно в клубе.

Также в сообщении сказано, что "Локомотив" готовит заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела.