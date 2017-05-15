Комитет по этике РФС 16 мая рассмотрит высказывания Павлюченко в адрес Ари

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) во вторник рассмотрит оскорбительные высказывания нападающего екатеринбургского "Урала" Романа Павлюченко в адрес бразильского форварда московского "Локомотива" Ари. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

"Рассмотрение дела будет завтра. Соответствующее обращение поступило от президента РФС", - сказал Андреев.

Финальный матч Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом", прошедший на сочинском стадионе "Фишт" 2 мая, завершился победой железнодорожников со счетом 2:0. В конце встречи футболисты устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды

Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской - Ари и Джефферсон Фарфан. После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно.

При этом, как стало известно ТАСС, комитет по этике РФС даст оценку не только словам Павлюченко в микст-зоне стадиона "Фишт", но и его высказываниям в одном из интервью, которое он дал после матча Кубка России.

На прошлой неделе Фидлер, Манучарян и Ари были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России решением Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС.