Федерация керлинга России проведет отбор среди четырех мужских команд для участия в ОИ

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация керлинга России (ФКР) утвердила принцип отбора мужской сборной на Олимпиаду 2018 года. За право сыграть на Играх в Южной Корее будут соперничать команды из Краснодарского края, Москвы и Московской области, а также команда- участница чемпионата мира (Санкт-Петербург). Такое решение было принято на исполкоме федерации.

Турнир пройдет в сентябре, он также будет отборочным на чемпионат Европы.

Мужская национальная команда не смогла завоевать олимпийскую путевку на мировом первенстве, которое прошло в канадском Эдмонтоне, проиграв на турнире все 11 матчей и заняв последнее место. Сборная России поборется за путевку на Олимпиаду на отборе, который пройдет в декабре в Чехии.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.