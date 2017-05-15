Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов: сборная России имеет более молодых футболистов на позицию Игоря Денисова

Спорт
15 мая, 16:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Денисов ни разу не вызывался в сборную при Черчесове

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Денисов

Игорь Денисов

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов не попал в состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, потому что у национальной команды есть более молодые игроки, которые должны себя проявлять на этой позиции. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Смотрите также
Марио Фернандес

Дзагоев, Дзюба и Фернандес вошли в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

Денисов ни разу не вызывался в сборную при Черчесове. В понедельник он не попал в расширенный состав сборной на Кубок конфедераций - 2017.

"У нас есть состав, который опубликован, Денисова в этом списке нет. Я звонил только тем, кто рассчитывал на попадание, но не попали, если бы я посчитал нужным, я бы позвонил Денисову, но его у нас до сих пор не было. Мы готовим команду к чемпионату мира, у нас есть опытные футболисты, но сейчас на эту позицию мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя", - сказал Черчесов.

Конфликт между Черчесовым и Денисовым произошел в 2015 году, когда специалист возглавлял "Динамо". Текущий сезон полузащитник начал в составе бело-голубых, однако в сентябре прошлого года перешел в аренду в московский "Локомотив". За железнодорожников 32-летний Денисов провел 21 матч в чемпионате России. Игрой полузащитника остался доволен главный тренер команды Юрий Семин, в результате чего с ним был подписан полноценный контракт сроком на один год с возможностью продления.

Сборная России 26 мая начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Команда проведет контрольные игры со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
2
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
3
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
4
В Московском метрополитене сменится руководство
5
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
6
Черчесов: сборная России имеет более молодых футболистов на позицию Игоря Денисова
7
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
Темы дня
Загрузка...
Реклама