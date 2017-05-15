Черчесов: сборная России имеет более молодых футболистов на позицию Игоря Денисова

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов не попал в состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, потому что у национальной команды есть более молодые игроки, которые должны себя проявлять на этой позиции. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Денисов ни разу не вызывался в сборную при Черчесове. В понедельник он не попал в расширенный состав сборной на Кубок конфедераций - 2017.

"У нас есть состав, который опубликован, Денисова в этом списке нет. Я звонил только тем, кто рассчитывал на попадание, но не попали, если бы я посчитал нужным, я бы позвонил Денисову, но его у нас до сих пор не было. Мы готовим команду к чемпионату мира, у нас есть опытные футболисты, но сейчас на эту позицию мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя", - сказал Черчесов.

Конфликт между Черчесовым и Денисовым произошел в 2015 году, когда специалист возглавлял "Динамо". Текущий сезон полузащитник начал в составе бело-голубых, однако в сентябре прошлого года перешел в аренду в московский "Локомотив". За железнодорожников 32-летний Денисов провел 21 матч в чемпионате России. Игрой полузащитника остался доволен главный тренер команды Юрий Семин, в результате чего с ним был подписан полноценный контракт сроком на один год с возможностью продления.

Сборная России 26 мая начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Команда проведет контрольные игры со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).