Черчесов: двери в сборную России для футболистов Кокорина и Шатова не закрыты

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник Олег Шатов и нападающий Александр Кокорин могут попасть в сборную России по футболу в следующем сезоне, двери в национальную команду для них не закрыты. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года. Футболисты "Зенита" Шатов и Кокорин не попали в этот список.

"Мы еще с ними повстречаемся, и будем нацеливать людей, чтобы они были конкурентоспособными к следующему сезону. Им надо сконцентрироваться, все проанализировать, и в следующем году мы ждем наших Шатова, Кокорина и Магомеда Оздоева (полузащитник "Рубина", выступающий на правах аренды в "Тереке" - прим. ТАСС). Двери перед ними не закрываются. Если бы не было диалога, то они себя чувствовали бы ущемленными и неправильно восприняли бы ситуации", - сказал Черчесов.

"Состояние Шатова могу оценить на 100 процентов, потому что я вчера с ним разговаривал, как с Кокориным и другими. Если бы это был простой сбор, диалогов не было бы, но перед большим турниром футболисты должны узнавать из первых уст, почему их нет в списке. Надо отдать им должное, они сами понимают, что сезон получился неоднозначный. Мы стараемся не вмешиваться в конфликты и оценивать то, что видим на поле", - добавил тренер сборной.

Также он отметил, что измениться список вызванных игроков может только в случае форс-мажорных ситуаций. "У нас был хороший разговор, он будет продолжаться, сегодняшняя ситуация такая. Если у нас не будет никаких форс-мажоров, то никто уже в список на Кубок конфедераций не попадет", - заявил Черчесов.

Чалов пока не дотягивает до уровня сборной

Также главный тренер сборной отметил, что молодой нападающий ЦСКА Федор Чалов пока не подходит основной национальной команде. В текущем сезоне 19-летний форвард провел за ЦСКА 13 матчей чемпионата России, в которых забил пять голов.

"Федор - игрок молодежной сборной. Если он не претендует на роль основного игрока клуба, мы его трогать не будем. Я убежден, что он сейчас не соответствует уровню основной сборной. Мы внимательно за ним следим, и все остается только за ним", - сказал Черчесов.

Сборная России 26 мая начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Команда проведет контрольные игры со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).