Черчесов: все вратари сборной России, кроме Акинфеева, находятся в одинаковой ситуации

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратари, вызванные в сборную России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций, находятся в одинаковой ситуации; ни у кого из них нет преимущества перед другими голкиперами, кроме Игоря Акинфеева. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В понедельник Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций, в который вошли четыре вратаря - Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гильерме ("Локомотив") и Андрей Лунев ("Зенит").

"У нас много качественных вратарей, из которых только Акинфеев долго играл за сборную. Гильерме провел только один матч, Артем Ребров и Сослан Джанаев - по тайму. Поэтому мы Акинфеева отодвигаем чуть в сторону и сравниваем других: ни у кого из них нет преимущества перед другими, все в одинаковой ситуации, кроме Акинфеева", - сказал Черчесов.

"Что касается Лунева, он достойно играл в "Уфе", сейчас выглядит так же. Если бы он начал играть в "Зените" с первого тура, то мы смогли бы посмотреть его еще и в еврокубках", - отметил тренер.

Акинфеев выступает за сборную России с 2004 года. За национальную команду он провел 96 матчей и в последние годы является бессменным первым вратарем сборной. На Кубок конфедераций голкипер отправится в качестве капитана.