Черчесов: все вратари сборной России, кроме Акинфеева, находятся в одинаковой ситуации

Вернувшиеся в спорт гребцы Коровашков, Подольская и Дьяченко пропустят второй этап КМСпорт 15 мая, 16:20
Команда скипа Сидоровой не будет проходить отбор и сыграет на Олимпиаде-2018Спорт 15 мая, 16:11
Черчесов: сборная России поедет на тренировочный сбор в Австрию в составе 26 футболистовСпорт 15 мая, 16:08
Черчесов: все вратари сборной России, кроме Акинфеева, находятся в одинаковой ситуацииСпорт 15 мая, 16:06
Черчесов: двери в сборную России для футболистов Кокорина и Шатова не закрытыСпорт 15 мая, 16:04
Черчесов: сборная России имеет более молодых футболистов на позицию Игоря ДенисоваСпорт 15 мая, 16:01
Reuters: солдатский мятеж в Кот-д'Ивуаре набирает масштабыМеждународная панорама 15 мая, 15:56
Контейнерооборот порта Шанхай в апреле вырос на 5%Транспорт 15 мая, 15:54
Уральские ученые нашли новые доказательства того, что мамонты вымерли не по вине человекаНаука 15 мая, 15:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратари, вызванные в сборную России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций, находятся в одинаковой ситуации; ни у кого из них нет преимущества перед другими голкиперами, кроме Игоря Акинфеева. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
В понедельник Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций, в который вошли четыре вратаря - Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гильерме ("Локомотив") и Андрей Лунев ("Зенит").
"У нас много качественных вратарей, из которых только Акинфеев долго играл за сборную. Гильерме провел только один матч, Артем Ребров и Сослан Джанаев - по тайму. Поэтому мы Акинфеева отодвигаем чуть в сторону и сравниваем других: ни у кого из них нет преимущества перед другими, все в одинаковой ситуации, кроме Акинфеева", - сказал Черчесов.
"Что касается Лунева, он достойно играл в "Уфе", сейчас выглядит так же. Если бы он начал играть в "Зените" с первого тура, то мы смогли бы посмотреть его еще и в еврокубках", - отметил тренер.
Акинфеев выступает за сборную России с 2004 года. За национальную команду он провел 96 матчей и в последние годы является бессменным первым вратарем сборной. На Кубок конфедераций голкипер отправится в качестве капитана.