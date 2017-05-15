Команда скипа Сидоровой не будет проходить отбор и сыграет на Олимпиаде-2018

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация керлинга России (ФКР) не будет проводить отбор за право принять участие в Олимпийских играх 2018 года для женских команд, Россию на Играх представит команда скипа Анны Сидоровой. Такое решение было принято на исполкоме федерации.
Также команда Сидоровой выступит на чемпионате Европы.
В завершившемся сезоне сборная России со скипом Сидоровой завоевала золото чемпионата Европы и стала второй на чемпионате мира.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.