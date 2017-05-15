"Урал" предложит болельщикам обменять сигареты на билеты на матч с "Локомотивом"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" поддержит акцию, приуроченную ко Всемирному дню без табака. Талисман клуба Шмель во вторник, 16 мая, будет предлагать жителям Екатеринбурга обменять пачку сигарет на два билета на матч "Урал" - "Локомотив", сообщил ТАСС пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских.
"Урал" 17 мая примет "Локомотив" в матче 29-го тура чемпионата России на стадионе "СКБ-Банк Арена".
"Во вторник талисман нашего клуба Шмель будет предлагать жителям города обменять пачку сигарет на два билета на матч с "Локомотивом". Мы за здоровый образ жизни и хотим, чтобы и наши болельщики были здоровы, поэтому в этом году решили поддержать акцию, приуроченную ко Всемирному дню без табака", - сказал Медведевских.
По его словам, клуб таким образом не понесет серьезных финансовых потерь, но сможет привлечь больше болельщиков на матчи "Урала".
31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением - Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). Он был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения для привлечения внимания к табачной зависимости и ее смертельным последствиям.