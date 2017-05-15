"Томь", "Кубань", "Факел" и "Луч-Энергия" не получили лицензию РФС на следующий сезон

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Томская "Томь", краснодарская "Кубань", воронежский "Факел" и владивостокский "Луч-Энергия" не получили лицензии Российского футбольного союза (РФС) на выступление в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.
"Лицензирование на данный момент прошли 43 футбольных клуба, в том числе "Спартак-2" и "Зенит-2" - они тоже подразумеваются как футбольные клубы. Получили лицензии 37 клубов - все участники РФПЛ и ФНЛ плюс "Торпедо" из Армавира. Четырем клубам отказано - "Томи", "Луч-Энергии", "Факелу" и "Кубани". У них есть возможность подать апелляционные жалобы в течение трех дней с момента письменного уведомления; предварительная дата заседания апелляционного комитета - 30 мая", - сказал Летин.