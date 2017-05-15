Вернувшиеся в спорт гребцы Коровашков, Подольская и Дьяченко пропустят второй этап КМ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Лидеры сборной России по гребле на байдарках и каноэ Алексей Коровашков, Александр Дьяченко и Наталья Подольская, вернувшиеся в спорт после длительного отстранения и пропустившие из-за этого Олимпийские игры, пока не успели набрать соревновательную форму и не будут включены в заявку сборной России на первый для нее международный старт сезона - этап Кубка мира в венгерском Сегеде. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Александр Жданов.

31 марта антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ допустила к участию в международных стартах девятерых российских гребцов, которые ранее были временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В этот список входили каноист Алексей Коровашков, байдарочники Александр Дьяченко и Наталья Подольская, на которых перед Играми в Бразилии связывались основные медальные надежды.

"Состав сборной России на ближайший этап Кубка мира в Венгрии формировался по итогам Кубка России и на 95% уже определен, однако Коровашкова, Дьяченко и Подольской в этом списке не будет, - заметил Жданов. - Это связано с тем, что они пока не набрали форму".

"Как вы помните, люди до последнего не знали, будут ли они в итоге допущены до участия в стартах, - продолжил собеседник агентства. - Сами понимаете, находясь в такой ситуации, очень сложно отдавать всего себя подготовке. Здесь вперед выходит даже не физический, а эмоциональный фактор. Поэтому от них не требовалось показать высокий результат на Кубке России после прошлого катастрофического для нас сезона".

Тренер выразил надежду, что обладатель пяти золотых наград ЧМ Коровашков, серебряный призер ЧМ-2015 Подольская и олимпийский чемпион 2012 года Дьяченко сумеют набрать хорошую спортивную форму к чемпионату России. "А если они сумеют пройти там отбор, то обязательно поедут на главные старты сезона - чемпионаты Европы и мира", - отметил Жданов.

Чемпионат страны по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Москве с 14 по 18 июня. Местом проведения европейского первенства станет болгарский Пловдив (14-16 июля), чемпионата мира - чешский Рачице (23-28 августа).