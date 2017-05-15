Черчесов: Камболов имеет потенциал на позиции защитника и может помочь сборной

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба "Рубин" Руслан Камболов имеет потенциал на этой позиции и может помочь сборной России после ухода Василия и Алексея Березуцких. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
В последний раз Камболов играл за сборную России в марте 2015 года в товарищеском матче против команды Казахстана (0:0). В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл 17 матчей за казанский "Рубин", в которых забил один гол. В понедельник стало известно, что Камболов включен в расширенный список сборной России для подготовки к Кубку конфедераций.
"Может, для кого-то этот вызов неожиданный, но ситуация меняется: после того, как Березуцкие приняли окончательное решение, что не смогут помочь нам на турнире, мы посмотрели на нее шире. Нам повезло, что Камболова перевели на позицию центрального защитника. Я был на матче с "Локомотивом", он был на этой позиции и выиграл все единоборства головой и отборы", - сказал Черчесов.
"Потом я посмотрел еще игры, не поленился включить матчи с "Бордо", "Сьоном", "Ливерпулем", - продолжил тренер. - Мы видим, что есть потенциал на этой позиции, на которой он нам может помочь, поэтому мы решили включить его в расширенный список. Тем более футболисты должны быть на таких турнирах разносторонними, а он может играть в опорной зоне, защите, а это для нас может быть только подспорьем. У нас практически все игроки играют минимум на двух позициях".
Среди вызванных для подготовки к Кубку конфедераций есть также натурализованный защитник Марио Фернандес. Летом 2016 года уроженец Бразилии получил паспорт гражданина РФ. Учитывая, что у Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам Международной федерации футбола, сможет сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет после переезда в Россию. Защитник подписал контракт с ЦСКА в 2012 году.
"Он играет и в атаке, и в обороне без потери качества. В этом плане нам повезло, что ЦСКА перешел на игру с линейным, поэтому нам не нужно его проверять на сборах. Он у нас не играл ни секунды. Мы его ждем, будем акклиматизировать и будем ему рады", - сказал Черчесов.
Также он отметил, что не будет просить какого-нибудь иностранного футболиста получить российский паспорт. "У меня желания кого-то натурализовать нет и никогда не было. Если игрок юридически может играть, то он встает в строй, но если кого-то попросить получить гражданство, то это абонемент, которых у нас нет, это неправильно по отношению к другим игрокам, искусственная среда. А так я не могу запретить кому-то брать паспорт", - подчеркнул тренер.
По его словам, еще одного натурализованного футболиста - Романа Нойштедтера - надо будет изучить детальнее. "После чемпионата Европы он сыграл за сборную России полную встречу с командой Бельгии. В первом тайме были определенные моменты, когда он неправильно действовал, может быть, волновался в родных стенах. Во втором тайме он играл уже намного лучше, поэтому мы стараемся более детально подходить к этому вопросу", - подчеркнул Черчесов.
Главный тренер сборной отметил, что участие полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который недавно восстанавливался от травмы, в матчах сборной России зависит от медицинского штаба клуба. Дзагоев из-за повреждения пропустил несколько матчей клуба и сборной. В последний раз полузащитник вынужден был покинуть поле из-за травмы в матче с "Локомотивом", который прошел 26 апреля.
"В ЦСКА профессиональный медицинский штаб, поэтому они будут взвешивать свои риски и принимать решение, а мы будем исходить из ситуации. Мы не хотим вмешиваться в клубные вопросы. Алан в списке, мы знаем его уровень, он доказывал свою состоятельность. Был бы это новичок, были бы вопросы, но он уже опытный, поэтому попал в список", - сказал Черчесов.
Также он рассказал, что Артем Дзюба, уехавший с последнего сбора национальной команды и из-за травмы пропустивший матчи с командами Кот-д'Ивуара (24 марта, 0:2) и Бельгии (28 марта, 3:3), пройдет заключительный осмотр 22 мая. "Мы на связи с медицинским штабом "Зенита", Дзюба играет все матчи, работает без ограничений. 22-го числа он будет в Москве, где мы и сделаем для себя заключение. Но голами он подтверждает свою состоятельность", - заявил тренер.
Комментируя вызов в сборную также пропустившего предыдущие товарищеские матчи из-за травмы нападающего "Краснодара" Федора Смолова, Черчесов сказал: "Смолов был у нас на двух сборах: на первом забил гол (сборной Ганы), а во втором был только на теории. Его задача забивать - он делает это регулярно, никаких нареканий нет. Сейчас у него 15 голов в чемпионате России, но, если бы не травма, мог бы повторить прошлогодний показатель (20 голов)".
По словам главного тренера сборной, вызов полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова связан с тем, что футболист хорошо действует в обороне. "В матче с ЦСКА его критиковали, а в других не хвалили, когда надо было. Если брать ту игру, то он за тайм сделал больше, чем некоторые за два: если я не ошибаюсь, он сделал 75 оборонительных действий, а в финале Кубка России - 68. Нам нужен оборонительный игрок, который дает активность и качество", - сказал Черчесов.
Партнер Тарасова по клубу Алексей Миранчук также, по мнению тренера, хорошо проявил себя в матчах "Локомотива". "Он играет ведущую роль в "Локомотиве", сделал девять передач, забил три гола и может больше. Надо планомерно давать шанс: это как у штангиста - надо брать свой начальный вес. С футболистом надо делать так же, чтобы он брал свой вес, а потом можно добавлять груз", - привел пример наставник сборной.
"Александр Самедов играл все матчи за сборную и больше всех забивал. Он перешел в новый клуб, но уже забил там три гола, два из которых победные. Нас удовлетворяет его состояние, поэтому не вижу предпосылок, чтобы что-то менялось. Конечно, все покажет сбор, просто мы стараемся уважать то, что у нас есть", - прокомментировал Черчесов вызов полузащитника "Спартака" в сборную.
Кроме того, в национальную команду был вызван спартаковец Илья Кутепов. По словам тренера, защитник подтверждает свой уровень. "В клубе, который борется за чемпионство, конкуренцию никто не отменял, но последнюю игру с "Амкаром" Кутепов играл. По статистике он подтверждает свой уровень, и, наверное, может сыграть и в следующей встрече", - отметил специалист.
Комментируя вызов в национальную команду защитника ЦСКА Виктора Васина, Черчесов отметил уверенность игрока: "Васин выглядит достаточно уверенно, поэтому, если бы он не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы. Хорошо, что ошибался, это есть кому исправлять. Вообще не надо зацикливаться на каких-то вещах, я ему звонил после этого матча, и моя задача - поддержать его. В его голосе я не услышал неуверенности, поэтому не спотыкается тот, кто ползет".
Сборная России 26 мая начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Команда проведет товарищеские игры со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).