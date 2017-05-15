Черчесов: Камболов имеет потенциал на позиции защитника и может помочь сборной

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба "Рубин" Руслан Камболов имеет потенциал на этой позиции и может помочь сборной России после ухода Василия и Алексея Березуцких. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В последний раз Камболов играл за сборную России в марте 2015 года в товарищеском матче против команды Казахстана (0:0). В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл 17 матчей за казанский "Рубин", в которых забил один гол. В понедельник стало известно, что Камболов включен в расширенный список сборной России для подготовки к Кубку конфедераций.

"Может, для кого-то этот вызов неожиданный, но ситуация меняется: после того, как Березуцкие приняли окончательное решение, что не смогут помочь нам на турнире, мы посмотрели на нее шире. Нам повезло, что Камболова перевели на позицию центрального защитника. Я был на матче с "Локомотивом", он был на этой позиции и выиграл все единоборства головой и отборы", - сказал Черчесов.

"Потом я посмотрел еще игры, не поленился включить матчи с "Бордо", "Сьоном", "Ливерпулем", - продолжил тренер. - Мы видим, что есть потенциал на этой позиции, на которой он нам может помочь, поэтому мы решили включить его в расширенный список. Тем более футболисты должны быть на таких турнирах разносторонними, а он может играть в опорной зоне, защите, а это для нас может быть только подспорьем. У нас практически все игроки играют минимум на двух позициях".

Фернандес играет и в атаке, и в защите без потери качества

Среди вызванных для подготовки к Кубку конфедераций есть также натурализованный защитник Марио Фернандес. Летом 2016 года уроженец Бразилии получил паспорт гражданина РФ. Учитывая, что у Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам Международной федерации футбола, сможет сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет после переезда в Россию. Защитник подписал контракт с ЦСКА в 2012 году.

"Он играет и в атаке, и в обороне без потери качества. В этом плане нам повезло, что ЦСКА перешел на игру с линейным, поэтому нам не нужно его проверять на сборах. Он у нас не играл ни секунды. Мы его ждем, будем акклиматизировать и будем ему рады", - сказал Черчесов.

Также он отметил, что не будет просить какого-нибудь иностранного футболиста получить российский паспорт. "У меня желания кого-то натурализовать нет и никогда не было. Если игрок юридически может играть, то он встает в строй, но если кого-то попросить получить гражданство, то это абонемент, которых у нас нет, это неправильно по отношению к другим игрокам, искусственная среда. А так я не могу запретить кому-то брать паспорт", - подчеркнул тренер.

По его словам, еще одного натурализованного футболиста - Романа Нойштедтера - надо будет изучить детальнее. "После чемпионата Европы он сыграл за сборную России полную встречу с командой Бельгии. В первом тайме были определенные моменты, когда он неправильно действовал, может быть, волновался в родных стенах. Во втором тайме он играл уже намного лучше, поэтому мы стараемся более детально подходить к этому вопросу", - подчеркнул Черчесов.

Был бы Дзагоев новичком, мог бы не попасть в список сборной

Главный тренер сборной отметил, что участие полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который недавно восстанавливался от травмы, в матчах сборной России зависит от медицинского штаба клуба. Дзагоев из-за повреждения пропустил несколько матчей клуба и сборной. В последний раз полузащитник вынужден был покинуть поле из-за травмы в матче с "Локомотивом", который прошел 26 апреля.

"В ЦСКА профессиональный медицинский штаб, поэтому они будут взвешивать свои риски и принимать решение, а мы будем исходить из ситуации. Мы не хотим вмешиваться в клубные вопросы. Алан в списке, мы знаем его уровень, он доказывал свою состоятельность. Был бы это новичок, были бы вопросы, но он уже опытный, поэтому попал в список", - сказал Черчесов.

Также он рассказал, что Артем Дзюба, уехавший с последнего сбора национальной команды и из-за травмы пропустивший матчи с командами Кот-д'Ивуара (24 марта, 0:2) и Бельгии (28 марта, 3:3), пройдет заключительный осмотр 22 мая. "Мы на связи с медицинским штабом "Зенита", Дзюба играет все матчи, работает без ограничений. 22-го числа он будет в Москве, где мы и сделаем для себя заключение. Но голами он подтверждает свою состоятельность", - заявил тренер.

Комментируя вызов в сборную также пропустившего предыдущие товарищеские матчи из-за травмы нападающего "Краснодара" Федора Смолова, Черчесов сказал: "Смолов был у нас на двух сборах: на первом забил гол (сборной Ганы), а во втором был только на теории. Его задача забивать - он делает это регулярно, никаких нареканий нет. Сейчас у него 15 голов в чемпионате России, но, если бы не травма, мог бы повторить прошлогодний показатель (20 голов)".

Тарасов нужен сборной как качественный оборонительный игрок

По словам главного тренера сборной, вызов полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова связан с тем, что футболист хорошо действует в обороне. "В матче с ЦСКА его критиковали, а в других не хвалили, когда надо было. Если брать ту игру, то он за тайм сделал больше, чем некоторые за два: если я не ошибаюсь, он сделал 75 оборонительных действий, а в финале Кубка России - 68. Нам нужен оборонительный игрок, который дает активность и качество", - сказал Черчесов.

Партнер Тарасова по клубу Алексей Миранчук также, по мнению тренера, хорошо проявил себя в матчах "Локомотива". "Он играет ведущую роль в "Локомотиве", сделал девять передач, забил три гола и может больше. Надо планомерно давать шанс: это как у штангиста - надо брать свой начальный вес. С футболистом надо делать так же, чтобы он брал свой вес, а потом можно добавлять груз", - привел пример наставник сборной.

"Александр Самедов играл все матчи за сборную и больше всех забивал. Он перешел в новый клуб, но уже забил там три гола, два из которых победные. Нас удовлетворяет его состояние, поэтому не вижу предпосылок, чтобы что-то менялось. Конечно, все покажет сбор, просто мы стараемся уважать то, что у нас есть", - прокомментировал Черчесов вызов полузащитника "Спартака" в сборную.

Кроме того, в национальную команду был вызван спартаковец Илья Кутепов. По словам тренера, защитник подтверждает свой уровень. "В клубе, который борется за чемпионство, конкуренцию никто не отменял, но последнюю игру с "Амкаром" Кутепов играл. По статистике он подтверждает свой уровень, и, наверное, может сыграть и в следующей встрече", - отметил специалист.

Комментируя вызов в национальную команду защитника ЦСКА Виктора Васина, Черчесов отметил уверенность игрока: "Васин выглядит достаточно уверенно, поэтому, если бы он не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы. Хорошо, что ошибался, это есть кому исправлять. Вообще не надо зацикливаться на каких-то вещах, я ему звонил после этого матча, и моя задача - поддержать его. В его голосе я не услышал неуверенности, поэтому не спотыкается тот, кто ползет".

Сборная России 26 мая начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Команда проведет товарищеские игры со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).