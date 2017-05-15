ФК "Спартак" получил лицензию на участие в еврокубках в следующем сезоне

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", "Ростов", "Рубин" и "Локомотив" получили лицензии на участие в еврокубках сезона-2017/18, "Урал" - нет. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

"На еврокубки было подано восемь заявок, из них семь получили лицензии УЕФА - "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", "Ростов", "Локомотив" и "Рубин". Не получил лицензию "Урал", - сказал он.

"Спартак" досрочно стал победителем чемпионата страны по футболу и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Обеспечили себе участие в еврокубках по итогам первенства ЦСКА и "Зенит", которым осталось определить, кто стартует в Лиге чемпионов (2-е место), а кто - в Лиге Европы (3-е место). На четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы, претендуют "Краснодар", "Терек" и "Ростов". "Локомотив" стартует на групповом этапе Лиги Европы как победитель Кубка России.