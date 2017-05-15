Комитет по этике РФС рассмотрит поведение полузащитника "Спартака-2" Мелкадзе

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело полузащитника "Спартака-2" Георгия Мелкадзе. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Семен Андреев.
"Мы получили документы на рассмотрение дела Мелкадзе. Документы я пока не разбирал, но, по-моему, речь идет об оскорблении судьи", - сказал он.
После выездного матча 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Тосно" (1:1), который прошел 29 апреля, Мелкадзе написал в Instagram следующее: "Судила бригада клоунов. Но забивай мы свои моменты - и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку". Арбитром встречи был Олег Иванов из Воронежа.