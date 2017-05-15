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Власти Орловской области решили сохранить ФК "Орел" и намерены найти спонсора

Спорт
15 мая, 17:00 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 15, мая. /ТАСС

По словам главы региона Вадима Потомского, ни один субъект РФ не содержит спортивный клуб без спонсорской помощи

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ОРЕЛ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Орловской области намерены найти спонсора для футбольного клуба "Орел". Как заявил на заседании правительства глава региона Вадим Потомский, содержать клуб только за счет бюджета регион себе позволить не может, но и терять команду власти не намерены.

"Есть у нас очень больной вопрос по спорту - это футбольный клуб "Орел". Мое глубокое убеждение - клуб терять нельзя, ни при каких обстоятельствах, и думать нужно прежде всего о вопросах финансирования, потому что финансировать его из бюджета, как есть у нас на сегодняшний день, достаточно сложно, мы не тот субъект, который может позволить себе эту роскошь. Но тем не менее есть огромная группа болельщиков, есть история - у области и города был свой футбольный клуб "Орел", - уточнил Потомский. - Когда мы приходим в Минфин и говорим, что нам не хватает денег на медицинское обслуживание и другие важные статьи, нам говорят - расставьте приоритеты".

По словам губернатора, ни один субъект РФ не содержит спортивный клуб без спонсорской помощи. В 2017 году областное финансирование команды составляет 10,5 млн рублей, тогда как годом ранее этот объем оценивался в сумму около 23 млн рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, в апреле делегаты конференции Российского футбольного союза проголосовали за исключение из членов организации семи профессиональных клубов, в том числе "Орла". Клуб из-за плохого финансирования снялся с чемпионата России, потерял профессиональный статус в зимнее межсезонье и перешел в любительскую лигу.

Футбольный клуб в Орле был создан в 1960 году и с тех пор носил разные названия. Клуб никогда не выступал в высшим дивизионе чемпионата страны. В текущем сезоне "Орел" выступал в зоне "Центр" второго дивизиона чемпионата страны и после 15 туров занимал 11-е место (всего 13 команд) с 15 очками.

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