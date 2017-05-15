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ФК "Динамо" подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окно

Спорт
15 мая, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

По информации портала Transfermarkt, по окончании сезона-2016/17 у "Динамо" заканчиваются контракты с Николаем Обольским и Алексеем Козловым

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Футболисты "Динамо"

Футболисты "Динамо"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" планирует подписать не больше двух- трех новых игроков в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

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"Динамо" обеспечило себе первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за четыре тура до финиша, обыграв в матче 34-го тура краснодарскую "Кубань" (1:0) и став недосягаемым для ближайшего преследователя "Тосно" (Ленинградская область). Путевку в Российскую футбольную премьер-лигу бело-голубые завоевали еще раньше, за семь встреч до конца первенства.

"Наша селекция идет точечно. Мы ищем по одному игрок в каждую линию - в защиту, полузащиту и нападение. Насчет вратаря, мы пока обсуждаем. Мы понимаем, что Антон Шунин нужен хороший дублер, но можем обойтись своими резервами", - сказал Муравьев.

"Я думаю, что мы окажемся в такой ситуации, что со временем Сергея Нарубина просто заменит молодой голкипер. Возможно им станет Игорь Лещук, который неплохо отстоял в Саратове в матче с "Соколом", он наш воспитанник. А если говорить об общем количестве новичков, то их будет не больше двух-трех в новом сезоне", - добавил он.

Обольскому нужно думать о профессиональном росте, а не о деньгах

По информации портала Transfermarkt, по окончании сезона-2016/17 у "Динамо" заканчиваются контракты с Николаем Обольским и Алексеем Козловым.

"Это неверная информация. У Козлова был более длительный контракт. При этом мы с Алексеем переподписали соглашение, он пошел нам навстречу, игрок понимает всю ситуацию в клубе и согласился на понижение заработной платы", - сказал Муравьев.

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"С Николаем (Обольским) ситуация непростая, он хотел бы больше играть, - продолжил он. - Мы неоднократно делали ему предложение о новом контракте, но многое будет сейчас зависеть от того, как он планирует реализовать себя в будущем. Он должен понимать, что мы заинтересованы в его профессиональном росте".

"Из него может получиться хороший игрок, но им не должен двигать только меркантильный интерес. В противном случае мы потеряем его как футболиста", - подытожил функционер.

12 мая пресс-служба "Динамо" сообщила, что контракт с 35-летним австралийским защитником Люком Уилкширом не будет продлен. Игрок выступал за команду с 2008 года с перерывом на два сезона (2014-2016). В текущем первенстве ФНЛ футболист провел всего шесть встреч, не отметившись в них результативными действиями.

"У нас пока нет предметного предложения для него в каком-то ином качестве, тренерский штаб полностью укомплектован, а если идти тренером в академию, то могут возникнуть различные трудности, так как он иностранец, - отметил генеральный директор "Динамо". - 14 мая в матче с "Шинником" он выглядел неплохо, это был его день, прощальный матч в "Динамо". Но, к сожалению, на данный момент он проигрывает конкуренцию своим партнерам по команде, хотя профессионализм и опыт остается при нем. Думаю, что его мастерство еще вполне могло бы быть востребованным и в других клубах".

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