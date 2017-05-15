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Глава ФТАР: Кузнецов больше не тренирует мужскую сборную России по тяжелой атлетике

Спорт
15 мая, 17:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам Максима Агапитова, главный тренер в мужской национальной команде появится не ранее чем через четыре месяца

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Максим Агапитов

Максим Агапитов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 1988 года Павел Кузнецов, под чьим руководством мужская сборная России выиграла на апрельском чемпионате Европы в Хорватии одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, прекратил работу с национальной командой. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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Старший тренер команды Кузнецов претендовал на пост главного тренера мужской сборной России, однако в середине марта экспертный совет Министерства спорта РФ отклонил эту кандидатуру из-за отсутствия у соискателя профильного образования. На чемпионат Европы в хорватский Сплит, который стартовал 1 апреля, Кузнецов отправился, продолжая оставаться старшим тренером.

"В настоящее время Павел Кузнецов не является ни главным, ни старшим тренером и не работает с мужской командой, - отметил Агапитов. - Но он продолжает оставаться вице-президентом Федерации тяжелой атлетики России".

"Сейчас вакансия главного тренера мужской сборной России свободна, а ответственность за ребят временно возложена на главного тренера женской команды Николая Колесникова", - продолжил президент ФТАР.

По словам Агапитова, главный тренер в мужской национальной команде появится не ранее чем через четыре месяца, когда истекут все действующие контракты с остальными тренерами и спортсменами. "Но могу сказать, что к чемпионату мира в США у нашей мужской сборной будет новый главный тренер", - подытожил собеседник агентства.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме.

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