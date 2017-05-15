РФС отложил рассмотрение заявки "Тосно" на лицензирование на следующий сезон

Макрон встретится с представителями оценочной комиссии МОК 16 маяСпорт 15 мая, 17:26
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали зрители из свыше 100 стран мираСпорт 15 мая, 17:16
Глава ФТАР: Кузнецов больше не тренирует мужскую сборную России по тяжелой атлетикеСпорт 15 мая, 17:14
ФК "Динамо" подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окноСпорт 15 мая, 17:08
Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в РимеСпорт 15 мая, 17:03
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендиксаОбщество 15 мая, 16:53
Научный центр РАН создадут в Вологодской области для развития АПКНовости партнеров 15 мая, 16:51
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла втрое в 2017 годуПроисшествия 15 мая, 16:48
Подготовку кадров для АПК и развитие кооперативного движения обсудили в Липецкой областиНовости партнеров 15 мая, 16:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Отдел лицензирования Российского футбольного союза (РФС) отложил рассмотрение заявки на следующий сезон клуба "Тосно", который по итогам текущего сезона завоевал право участвовать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил начальник отдела Евгений Летин.
"Заявка "Тосно" отложена. Пока не буду говорить почему", - сказал он.
"Тосно" досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Президент премьер- лиги Сергей Прядкин заявил, что "Тосно" для участия в высшей лиге должен проводить домашние матчи там, где зарегистрирован. Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко в ответ заявил, что клуб не намерен менять место регистрации и будет просить руководство РФС и РФПЛ разрешить команде играть на стадионе в Великом Новгороде.
ТАСС пока не удалось получить комментарий "Тосно".