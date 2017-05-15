РФС отложил рассмотрение заявки "Тосно" на лицензирование на следующий сезон

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Отдел лицензирования Российского футбольного союза (РФС) отложил рассмотрение заявки на следующий сезон клуба "Тосно", который по итогам текущего сезона завоевал право участвовать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил начальник отдела Евгений Летин.

"Заявка "Тосно" отложена. Пока не буду говорить почему", - сказал он.

"Тосно" досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Президент премьер- лиги Сергей Прядкин заявил, что "Тосно" для участия в высшей лиге должен проводить домашние матчи там, где зарегистрирован. Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко в ответ заявил, что клуб не намерен менять место регистрации и будет просить руководство РФС и РФПЛ разрешить команде играть на стадионе в Великом Новгороде.

ТАСС пока не удалось получить комментарий "Тосно".