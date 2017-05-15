Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон встретится с представителями оценочной комиссии МОК 16 мая

Спорт
15 мая, 17:26 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

На прошлой неделе Макрон провел телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом, в котором подтвердил заинтересованность Парижа в проведении летних Олимпийских игр в 2024 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© EPA/ALAIN JOCARD / POOL MAXPPP OUT

ПАРИЖ, 15 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с представителями оценочной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая находится в эти дни в Париже, во вторник, 16 мая. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с членами оценочной комиссии Международного олимпийского комитета в 08:15 по парижскому времени в Елисейском дворце", - говорится в сообщении. "Это станет хорошей возможностью для президента республики подтвердить энтузиазмом, с которым государство поддерживает Париж в качестве кандидата на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Макрон провел телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом, в котором подтвердил заинтересованность Парижа в проведении летних Олимпийских игр в 2024 году. В ходе разговора Макрон также напомнил "о связях, которые объединяют Францию и олимпийское движение".

Помимо Парижа, на проведение соревнований претендует также Лос-Анджелес. Выборы города -организатора летних ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Президентские выборы во Франции
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
4
Новым премьером Франции стал правоцентрист Эдуар Филипп
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Инфляция в России уже достигла уровня в 4%
7
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
Темы дня
Загрузка...
Реклама