Макрон встретится с представителями оценочной комиссии МОК 16 мая

ПАРИЖ, 15 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с представителями оценочной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая находится в эти дни в Париже, во вторник, 16 мая. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с членами оценочной комиссии Международного олимпийского комитета в 08:15 по парижскому времени в Елисейском дворце", - говорится в сообщении. "Это станет хорошей возможностью для президента республики подтвердить энтузиазмом, с которым государство поддерживает Париж в качестве кандидата на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Макрон провел телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом, в котором подтвердил заинтересованность Парижа в проведении летних Олимпийских игр в 2024 году. В ходе разговора Макрон также напомнил "о связях, которые объединяют Францию и олимпийское движение".

Помимо Парижа, на проведение соревнований претендует также Лос-Анджелес. Выборы города -организатора летних ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.