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Александр Козырев назначен старшим тренером мужской сборной России по керлингу

Спорт
15 мая, 18:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Мужская национальная команда не смогла завоевать олимпийскую путевку на мировом первенстве, которое прошло в канадском Эдмонтоне, проиграв на турнире все 11 матчей и заняв последнее место

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация керлинга России назначила Александра Козырева на пост старшего тренера мужской национальной сборной. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома организации, которое прошло в Москве в понедельник.

Мужская национальная команда не смогла завоевать олимпийскую путевку на мировом первенстве, которое прошло в канадском Эдмонтоне, проиграв на турнире все 11 матчей и заняв последнее место. Сборная России поборется за путевку на Олимпиаду-2018 на отборе, который пройдет в декабре в Чехии.

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