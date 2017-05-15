Федерация керлинга России ведет переговоры со швейцарским тренером Шмидтом

Аномальный холод в Поволжье бьет рекорды и угрожает посевной кампанииВ стране 15 мая, 19:18
"Платон" с момента запуска системы собрал более 25,1 млрд рублейЭкономика и бизнес 15 мая, 19:15
Мутко: футболист "Урала" Павлюченко поступил неэтично, за свои поступки нужно отвечатьСпорт 15 мая, 19:08
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 19:04
Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКАСпорт 15 мая, 19:03
Диего Марадона заявил, что ему предлагали тренерскую работу в РоссииСпорт 15 мая, 18:55
IAAF пока не ответила на запрос ВФЛА о сроках рассмотрения остальных заявок атлетов РФСпорт 15 мая, 18:49
СМИ: затронувшая 200 тыс. компьютеров по всему миру кибератака может повторитьсяОбщество 15 мая, 18:44
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" рассчитывает, что НХЛ отпустит хоккеистов на Игры в Южной КорееСпорт 15 мая, 18:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация керлинга России (ФКР) ведет переговоры со швейцарским специалистом Роджером Шмидтом, который ранее работал с национальными командами России. Об этом журналистам сообщил глава ФКР Дмитрий Свищев.
"Ведем переговоры со Шмидтом", - сказал Свищев.
Шмидт работал с женской сборной в сезоне-2011/12, а в 2015 году был одним из тренеров мужской национальной команды.