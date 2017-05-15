Федерация керлинга России ведет переговоры со швейцарским тренером Шмидтом

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация керлинга России (ФКР) ведет переговоры со швейцарским специалистом Роджером Шмидтом, который ранее работал с национальными командами России. Об этом журналистам сообщил глава ФКР Дмитрий Свищев.

"Ведем переговоры со Шмидтом", - сказал Свищев.

Шмидт работал с женской сборной в сезоне-2011/12, а в 2015 году был одним из тренеров мужской национальной команды.