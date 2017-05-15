Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев направил приветствие участникам третьих Всемирных игр юных соотечественников

Спорт
15 мая, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Глава правительства выразил уверенность, что Всемирные игры станут не только ярким событием, но и откроют новые имена, а также пожелал участникам удачи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам третьих Всемирных игр юных соотечественников, которые стартовали в Казани 14 мая. Текст приветствия опубликован на сайте правительства РФ.

"Сегодня здесь собрались тысячи юношей и девушек из самых разных стран мира. Все вы успешно прошли отборочные туры и сейчас готовы продемонстрировать свое мастерство и отличную подготовку в баскетболе и мини-футболе, волейболе, плавании, шахматах и настольном теннисе", - говорится в тексте приветствия.

Глава кабмина отметил, что участники мероприятия также смогут принять участие в интеллектуальной игре "Диалоги на русском языке". "Это особенно важно для развития сотрудничества между нашими странами. Ведь спорт и творчество - это прекрасная основа для углубления доверия и взаимопонимания", - подчеркнул Медведев.

Глава правительства выразил уверенность, что Всемирные игры станут не только ярким событием, но и откроют новые имена, а также пожелал участникам удачи.

Всемирные игры юных соотечественников - международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Этот детский спортивный форум впервые прошел в Сочи в апреле 2015 года и был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Игры продлятся до 20 мая.

Как отметили в Россотрудничестве (является одним из организаторов Игр - прим. ТАСС), основной целью мероприятия является развитие детского и юношеского спорта, содействие укреплению и развитию связей соотечественников с Россией. Там сообщили, что в этом году при содействии российских центров науки и культуры за рубежом на соревнования приедут более 500 спортсменов-соотечественников из почти 50 стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Америки. Юным соотечественникам представится возможность проявить свое мастерство в шести популярных видах спорта, ребят ждет обширная культурно- образовательная программа с различными конкурсами и экскурсиями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
4
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
7
Верховный суд РФ ликвидировал организацию "Всероссийский Азербайджанский конгресс"
Темы дня
Загрузка...
Реклама