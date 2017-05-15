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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам третьих Всемирных игр юных соотечественников, которые стартовали в Казани 14 мая. Текст приветствия опубликован на сайте правительства РФ.
"Сегодня здесь собрались тысячи юношей и девушек из самых разных стран мира. Все вы успешно прошли отборочные туры и сейчас готовы продемонстрировать свое мастерство и отличную подготовку в баскетболе и мини-футболе, волейболе, плавании, шахматах и настольном теннисе", - говорится в тексте приветствия.
Глава кабмина отметил, что участники мероприятия также смогут принять участие в интеллектуальной игре "Диалоги на русском языке". "Это особенно важно для развития сотрудничества между нашими странами. Ведь спорт и творчество - это прекрасная основа для углубления доверия и взаимопонимания", - подчеркнул Медведев.
Глава правительства выразил уверенность, что Всемирные игры станут не только ярким событием, но и откроют новые имена, а также пожелал участникам удачи.
Всемирные игры юных соотечественников - международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Этот детский спортивный форум впервые прошел в Сочи в апреле 2015 года и был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Игры продлятся до 20 мая.
Как отметили в Россотрудничестве (является одним из организаторов Игр - прим. ТАСС), основной целью мероприятия является развитие детского и юношеского спорта, содействие укреплению и развитию связей соотечественников с Россией. Там сообщили, что в этом году при содействии российских центров науки и культуры за рубежом на соревнования приедут более 500 спортсменов-соотечественников из почти 50 стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Америки. Юным соотечественникам представится возможность проявить свое мастерство в шести популярных видах спорта, ребят ждет обширная культурно- образовательная программа с различными конкурсами и экскурсиями.